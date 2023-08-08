Командир кадыровского «Ахмата» запаниковал из-за прорыва ВСУ под Бахмутом
- 8.08.2023, 12:12
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Апти Алаудинов заявил о «серьезном рывке».
Командир чеченского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в ближайшее время ВСУ собираются попытаться прорвать оборону российской армии на Бахмутском направлении.
«Мы в курсе, что противник готовит очень серьезный рывок», — отметил он.
ВСУ продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута
Украинские воины продолжают наступление на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.
Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев, сообщает РБК-Украина.
«Закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы», - сказал он.
Ковалев отметил, что ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.