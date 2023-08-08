Политзаключенная Людмила Романович вышла на свободу 1 8.08.2023, 12:17

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Людмила Романович

Она полностью отбыла срок в гомельской колонии № 4.

В понедельник, 7 августа, политзаключенная Людмила Романович вышла на свободу. Жительница Малориты полностью отбыла свой срок, сообщают правозащитники.

Людмила Романович была задержана после того, как написала письмо к администрации Лукашенко с осуждением соучастия в войне против Украины. Потом против женщины завели уголовное дело за другое обращение, в Следственный комитет.

Там женщина употребила слово «узурпатор» – это посчитали публичным «оскорблением» Лукашенко (ст. 368 Уголовного кодекса). В результате 20 июня 2022 года суд Малоритского района приговорил Людмилу Романович к 1,5 годам лишения свободы.

Срок политзаключенная отбывала в гомельской колонии № 4. Там же она встретила свое 58-летие.

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