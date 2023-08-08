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Видеохит: кошка выжидала 20 минут, чтобы напугать хозяина на лестнице

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  • 8.08.2023, 12:26
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Видеохит: кошка выжидала 20 минут, чтобы напугать хозяина на лестнице

Животное стало звездой Сети.

У этой кошки, живущей в Сент-Хедвиге (Техас, США), возникло чрезвычайно важное дело, пишет 120.su.

Пока хозяин на первом этаже занимался уборкой, животное терпеливо выжидало около двадцати минут. И всё ради того, чтобы когда мужчина наконец закончит и будет подниматься по лестнице, прыгнуть на перила и напугать бедолагу. К счастью, видеоролик не показывает зрителям никаких трагедий с падениями со ступенек, но бедный незнакомец вскрикнул и после схватился за сердце.

Особенно кадры пришлись по душе владельцам кошек, которые, посмеявшись вместе с остальными зрителями, добавили: как же им это всё знакомо.

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