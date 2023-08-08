Премьер-министр Литвы рассказала о механизме закрытия границы с Беларусью 8.08.2023, 12:35

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Ингрида Шимоните

Консультации по этому поводу не обязательно будут публичными.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в интервью BNS рассказала в общих чертах о механизме закрытия границы с Беларусью, согласованном с Латвией и Польшей. Однако она отказалась назвать ситуации, в которых могут быть приняты решения. Консультации по поводу закрытия рубежей не обязательно будут публичными.

«Мы можем сидеть и размышлять о куче происшествий, которая в принципе бесконечна. Инцидентов, которые теоретически можно придумать, бесконечное множество, поэтому я не хочу о них говорить, потому что это будет выглядеть как оценка каких-то реальных угроз. На межведомственном уровне договорились, что будет согласовываться определенная оценка конкретных ситуаций, когда мы будем пытаться вместе так или иначе реагировать. Это не обязательно будет очень публично, но когда нужно будет принять решения, они обязательно будут приняты, и они будут публичными, и они будут объяснены», – сказала она.

Комментируя предполагаемое закрытие двух пунктов пропуска с Беларусью, Шимоните отметила, что в сегодняшней геополитической ситуации такая пропускная инфраструктура избыточна.

«Очень просто понять, что правительство уже очень давно не рекомендует ехать в Беларусь. Несмотря на это, есть определенное количество людей, которые не следуют этой рекомендации или имеют для этого особые причины, и эта инфраструктура сейчас, на наш взгляд, просто избыточна для геополитической оценки. После закрытия пунктов работа будет просто сосредоточена в тех пунктах, через которые проходит часть коммерческого трафика», – добавила она.

Премьер-министр не стала отвечать на то, как будут использованы силы пограничников и таможенников, которые высвободятся в результате закрытия пунктов. По ее словам, это находится в компетенции руководства пограничной службы. Она также подчеркнула, что присутствие ЧВК «Вагнер» в Беларуси не позволяет литовским службам расслабляться и вынуждает привлекать больше ресурсов, чем в обычной ситуации.

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