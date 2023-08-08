Лукашенко назначил нового министра сельского хозяйства 2 8.08.2023, 12:50

3,434

Сергей Бартош

Куда пропал прежний министр?

Лукашенко 8 августа назначил нового министра сельского хозяйства. Им стал Сергей Бартош, который ранее занимал должность помощника Лукашенко по Гомельской области.

Куда пропал прежни министр и что известно о новом?

Прежнего министра сельского хозяйства, 51-летнего Игоря Брыло, проработавшего в этой должности с февраля 2022-го, в июле этого года назначили помощником Лукашенко по Витебской области, отмечает «Зеркало».

Сергею Бартошу 49 лет. Он родился в деревне Репехи Пружанского района Брестской области. Окончил Гродненский государственный сельскохозяйственный институт, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров Брестского государственного технического университета, академию управления при Лукашенко.

Свою карьеру начал с должности агронома, затем главного агронома в колхозах имени Чапаева и «Дружба» Пружанского района. Более десяти лет возглавлял ОАО «Линовское» Пружанского района. В 2016 году назначен заместителем председателя, затем первым заместителем председателя — начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Кобринского райисполкома Брестской области.

В 2019—2020 годы возглавлял комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома, а с октября 2020-го — Березовский райисполком Брестской области. Помощником Лукашенко по Гомельской области стал в октябре 2022-го.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».