Цены на газ в Европе падают на фоне заполненности хранилищ на 90% 8.08.2023, 13:04

Сказывается и увеличение производства СПГ в США и других странах.

Цены на природный газ в Европе продолжили снижение. Фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах подешевели на 1,7% до 29,97 евро за мегаватт-час (около 350 долларов за тысячу кубометров). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Intercontinental Exchange (ICE).

Как отмечает агентство Bloomberg, вялый спрос после прошлогоднего энергетического кризиса и высокие уровни хранения газа помогают сдерживать цены.

Запасы топлива в Европейском Союзе заполнены более чем на 87%, что чуть меньше обязательного целевого показателя блока в 90% к ноябрю. Некоторые государства уже превысили этот уровень, в том числе Испания и Нидерланды, в то время как Германия и Италия приближаются к нему.

Франция находится в числе аутсайдеров, где уровень хранения составляет 78% после того, как в начале этого года поставки энергии в страну были прерваны на несколько недель из-за общенациональных забастовок. По сравнению с долгосрочными средними историческими показателями, в стране нет задержек - она просто отстает от других членов ЕС, у которых запасы более полные, чем обычно.

Тем не менее, проблемы с поставками остаются, особенно после того, как импорт сжиженного природного газа в Европу недавно упал до самого низкого уровня с 2021 года. Экспорт сверхохлажденного топлива из США в настоящее время более выгоден для Азии, чем для Европы в сентябре, октябре и ноябре. Глобальные поставки СПГ также могут сократиться в этом месяце.

Прогноз цены

По данным НБУ, европейские цены на газ снижаются и приблизились к средним допандемическим уровням. На фоне низкого потребления и замещения российского трубопроводного газа ЕС вошел в сезон пополнения своих газовых запасов с исторически высоким уровнем заполнения хранилищ.

НБУ прогнозирует, что в 2023 году цены на хабе TTF в Нидерландах упадут на 56,9% до 584,4 долларов за тысячу кубометров.

На прогнозном горизонте цены на природный газ на европейском рынке пересмотрены в сторону снижения, учитывая активное накопление запасов в текущем году, увеличение производства сжиженного природного газа (СПГ) в США и других странах.

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