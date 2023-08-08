Наивные надежды Кремля Станислав Кучер

8.08.2023, 13:05

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Станислав Кучер

Любви к Путину и его «элите» в умах россиян за последние полтора года точно не прибавилось.

Сколько бы кто ни рассуждал об инертности, пассивности и патерналистском сознании россиян, наблюдение Радищева остается актуальным и через 233 года после вынесения писателю-бунтарю смертного приговора: «Русский народ очень терпелив и терпит до самой крайности; но когда конец положит своему терпению, то ничто не может его удержать, чтобы не преклонился на жестокость...»

История с избиением ветеранов украинской войны в Забайкальском крае - прекрасное тому подтверждение. Признание Хинштейна, что «конфликт произошел именно на почве неприязни молодчиков к СВО» - лучший ответ на уже ставшее историческим заявление Пескова о невиданной консолидации народа вокруг Путина и готовности 90 процентов россиян проголосовать за него на выборах 2024-го года.

У истории (бога, коллективного разума, природы, назовите, как хотите) - отменное чувство юмора. То, что весть о драме в Забайкалье почти совпала по времени с интервью путинского чиновника NYT - совершенно логично и неслучайно. Совпадение этих событий идеально иллюстрирует, насколько реальность, которую пытается навязать миру Кремль («элита», «кооператив», «ближний круг») отличается от реальных настроений в стране.

Конечно, российские СМИ не устают подчеркивать, что напавшие на «героев» войны и кричавшие им «Убийцы!» были гопниками «в состоянии алкогольного опьянения». Но, как гласит русская поговорка, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Конечно, в умах миллионов россиян по-прежнему живут пропагандистские мифы, конспирология и неприязнь к Западу, но веры, а тем более любви к Путину и его «элите» в этих умах за последние полтора года точно не прибавилось. Новости об очередных поджогах военкоматов и арестах противников войны приходят чуть ли не каждый день и чем дальше, тем больше оснований считать, что россияне, открыто бросающие вызов власти - только вершина айсберга.

Подданные тоталитарных режимов, напомню, вообще никогда не отличались верностью своим диктаторам.

Конечно, Песков и «кооператив», который он представляет, надеются, что мир изменился, что Россия - не Румыния, Ирак или Ливия, и Путину с его элитой удастся то, что не получилось у Чаушеску, Хуссейна или Каддафи. Что они так и останутся хозяевами и страны, и собственных судеб - как минимум до завершения биологического срока действия тела «нацлидера». Но каждый новый случай, подобный уже распиаренному на всю страну нападению в Забайкалье, напоминает: это очень наивные надежды.

Станислав Кучер, Telegram

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