С августа в Беларусь запретили ввоз польских яблок 8.08.2023, 13:08

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Последствия не заставили себя долго ждать.

В начале лета «правительство» Беларуси решило, что с августа запретят ввоз в наш страну польских яблок. Это контрсанкции против «недружественных» стран. Еще месяц назад этот фрукт был в продаже. «Зеркало» посмотрело, какая сейчас ситуация в торговле с польскими яблоками. Некоторые торговые сети, похоже, находят альтернативу, но цены кусаются.

В доставке «Алми» сегодня есть яблоки трех сортов, все они из Польши. Причем в июле их было столько же, произошло лишь небольшое изменение по сортам. Цены на фрукт держатся примерно на том же уровне — от 3,79 до 3,99 рубля.

«Гиппо» продает четыре сорта яблок, все они из разных стран — Беларуси, Южной Африки, Чили и Польши. Такого разнообразия яблок в прошлом месяце не было. Самое дешевое отечественное — 3,16 рубля за килограмм, за ним идет польский фрукт «Ред Принц» — 4,26 рубля, по 9,99 рубля продают два сорта, привезенных издалека. Напомним, в июле в этой торговой сети были в продаже только польские яблоки.

В «Грин-доставке» есть пять сортов яблок: четыре импортных (но не указано из каких стран) и один белорусский. Цены на фрукт от 3,56 рубля (за отечественное) до 6,85 рубля. Отметим, что в июле самая высокая цена фрукта была 4,49 рубля.

За последний месяц в «Е-доставке» ассортимент яблок расширился в два раза: в июле было три сорта (два из них — из Польши), а сейчас — шесть. Польских яблок из них — четыре вида, стоимость за килограмм — от 3,26 рубля до 6,49 рубля. По сравнению с предыдущим периодом цена на сорт «Ред Принц» подросла с 2,99 рубля до 3,39 рубля.

На виртуальном прилавке остаются яблоки из Молдовы по старой цене 2,99 рубля, также появились ранние белорусские яблоки стоимостью 3,03 рубля.

В могилевском интернет-магазине «Перекресток» продают три вида яблок, все они из Польши. Цены — от 3,69 до 4,49 рубля. Дороже всего стоит желтый «Голден», раньше его цена была 4,02 рубля.

По всей видимости, торговые сети распродают остатки польских яблок.

Напомним, контрсанкции, запрещающие ввоз продуктов питания из «недружественных» стран, ввели 1 января 2022 года в ответ на ограничения Запада. После этого ограничения уже трижды продлевали. Изначально под запретом были мясо свежее, охлажденное и замороженное крупного рогатого скота, свинины и домашней птицы, субпродукты, жиры, колбасы, мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое, пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов, молоко и молочная продукция, овощи, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль. Но постепенно некоторые продукты из него исключали. Среди них — абрикосы, вишня, черешня, нектарины, сливы, хурма.

В конце июня этого года правительство, когда в третий раз продлевало продовольственные контрсанкции, сохранило запрет на ввоз из «недружественных стран» яблок. Ввозить их можно будет только в июле. Также вводится запрет на ввоз из Литвы и Польши пива и слабоалкогольных напитков. Продуктовое эмбарго продлили до 31 декабря 2023 года включительно.

Примечательно, что польские яблоки ранее уже подпадали под продовольственные контрсанкции Минска, однако спустя некоторое время этот товар выводили из-под ограничений. Чаще всего в продаже можно найти яблоки именно из этой соседней страны. Зачастую они дешевле, чем аналоги из других государств. В ситуации, когда наши фермеры и другие производители яблок, а также торговля не всегда могут обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией, ритейлу придется искать другие варианты, из каких стран поставлять этот товар. Это может сказаться на розничных ценах, потому что польские — одни из самых бюджетных.

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