СБУ разоблачила женскую агентурную сеть, которая работала на ФСБ и «вагнеровцев» 8.08.2023, 13:11

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Женщины шпионили за авиацией ВСУ в Донецкой области.

Контрразведка Службы безопасности Украины провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой нейтрализовала еще одну российскую агентурную сеть в Донецкой области. Об этом 8 августа в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

«Особенностью вражеской группы было то, что она состояла исключительно из местных женщин, поддержавших вооруженную агрессию РФ против Украины. [Они] одновременно работали на ФСБ и ЧВК «Вагнер», – рассказали в СБУ.

В спецслужбе пояснили, что по указанию оккупантов женщины собирали разведданные о количестве и передислокации военной техники сил обороны на территории региона.

«Прежде всего, они пытались выявить и слить агрессору направления вылетов боевой авиации ВСУ, в том числе ударных вертолетов под Авдеевкой [Донецкой области]. Также их интересовали маршруты перемещения тяжелой бронетехники украинских войск с прифронтовых территорий на передовую», – говорится в сообщении.

По информации украинской спецслужбы, для сбора разведданных участницы группы обходили местность и скрыто делали фотоснимки украинских объектов. Все полученные сведения они передавали по двум каналам связи – российскому «куратору» из ФСБ и представителю «вагнеровцев».

«Сотрудники СБУ задержали троих участниц российской агентуры во время сбора ими разведданных», – отметили в спецслужбе.

Там добавили, что была также установлена личность резидентки (руководителя) вражеской группы, которая в начале полномасштабного вторжения выехала в РФ для координации агентов с территории страны-агрессора.

По данным следствия, все четыре женщины, подозреваемые в сотрудничестве с оккупантами, являются жительницами Покровского района Донецкой области, еще до 24 февраля 2022 года они были завербованы россиянами и до недавнего времени находились в «режиме ожидания».

«В ходе обысков по адресам проживания фигуранток обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ. Следователи СБУ сообщили трем задержанным о подозрении. Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», – подытожили в СБУ.

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