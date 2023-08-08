В лесах Беларуси за сутки потерялись 11 человек 8.08.2023, 13:31

В том числе ребенок.

За сутки в лесах Беларуси потерялись 11 человек, в том числе и ребенок. Одного из пропавших нашли погибшим, сообщает пресс-служба МЧС.

Люди пропадали в лесах на территории восьми районов Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей.

Спасатели обнаружили восемь пропавших, в том числе и одного ребенка. Еще два человека смогли выбраться из леса самостоятельно. Одного пропавшего нашли погибшим — об обстоятельствах его гибели ничего не сообщается.

В МЧС отметили, что для поисковых работ были задействованы 40 единиц техники и 100 человек, из них 32 единицы техники и 74 спасателя.

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