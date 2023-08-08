В Крыму снова произошел мощный взрыв 8.08.2023, 13:36

2,226

иллюстрационное фото

Сообщает о «прилете» в Джанкое и Октябрьском.

В Крыму снова сообщили о взрыве и прилете в нескольких населенных пунктах во вторник, 8 августа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

«В Джанкое был слышен громкий взрыв, также сообщают о прилете в Октябрьском», - говорится в сообщении.

При этом местные гауляйтеры уже отчитались о якобы уничтожении боеприпасов.

«Звуки взрывов в Октябрьском - утилизация боеприпасов. Ситуация под контролем специальных служб», - рассказал так называемый «советник главы Крыма» Крючков.

Отметим, что в последнее время в Крыму часто происходят взрывы. В частности, 26 июля сообщали о «хлопках» в Красноперекопске, а в Севастополе и Балаклаве, кроме них, в этот день предупреждали о стрельбе и пусках ракет. И 25 июля в Красногвардейском районе временно оккупированного Крыма также раздались взрывы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».