Великобритания расширила экономические санкции против режима Лукашенко 8.08.2023, 13:43

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Добавлено шесть новых позиций.

Великобритания добавила шесть новых позиций в список санкций против Беларуси. Об этом сообщает МИД страны.

Под ограничения попали холдинг «БелОМО», ОАО «Гомельский радиозавод», ОАО «Кидма тек», «Оршанский авиаремонтный завод», ОАО «Пеленг», ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения.

В отношении этих предприятий введено замораживание активов.

Санкции введены против предприятий, имеющих стратегическое значение для Беларуси, и против тех предприятий, которые «причастны или были причастны к действиям, дестабилизирующим Украину или подрывающим и угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, в том числе путем поддержки или содействия Вооруженным силам России».

Примечательно, что два предприятия — «Пеленг» и «Кидма тек» уже были внесены в санкционный список Великобритании в 2021 году из-за миграционного кризиса на границе Беларуси со странами ЕС.

Последний раз Великобритания вводила санкции против Беларуси 8 июля. Новый пакет включал запрет на ввоз золота, цемента, дерева и каучука из Беларуси и блокирование экспорта в Беларусь из Великобритании банкнот и промышленного оборудования, а также товаров, технологий и материалов, которые могут быть использованы для производства химического и биологического оружия. Лондон также расширил критерии включения в санкционный список Беларуси — под санкции могут попасть не только граждане Беларуси, поддерживающие режим, но и и их родственники.

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