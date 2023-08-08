Польша направляет еще тысячу военных на защиту границы с Беларусью 8.08.2023, 13:53

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Проводится операция «Безопасное Подлясье».

Минобороны Польши направит тысячу военных на польско-белорусскую границу по запросу погранслужбы страны. Об этом сообщает агентство PAP со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и запросом коменданта пограничной службы об усилении участия в охране границы, министр национальной обороны поручил выполнить запрос и направить дополнительные войска, выделенные для патрулирования польско-белорусской границы и участвующие в операции «Безопасное Подлясье», — говорится в сообщении.

Накануне, 7 августа, замглавы МВД Польши Мацей Вонсик сообщил, что погранслужба страны запросила 1000 солдат подкрепления к границе с Беларусью. Он также указал, что на границе нарастает агрессия против офицеров польской пограничной службы со стороны мигрантов, которые пытаются незаконно прорваться в Евросоюз со стороны Беларуси. В свою очередь комендант Пограничной охраны Томаш Прага добавил, что с начала этого года было 19 тысяч попыток нарушения границы. Для сравнения, в прошлом году их было менее 16 тысяч.

После прибытия новых военных численность польских солдат на границе составит 3000 человек.

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