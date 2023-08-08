Минчанка хотела пройти на стадион «Димано», но у нее нашли наклейку с «Погоней» 8.08.2023, 14:07

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Девушка задержана.

В Минске задержали девушку, которая хотела пройти на стадион «Динамо». Сотрудники милиции, «охранявшие» спортивное мероприятие, заметили у нее наклейку на пропуске – герб «Погоня», сообщают правозащитники.

Наклейка, которая стала поводом для преследования девушки.

На видео, которое записали силовики, задержанная девушка говорит, что посещала митинги в 2020 году, была подписана на «запрещенные» телеграм-каналы, обращалась в чат-боты.

Силовики заявили, что сейчас девушка «получит уголовную судимость».

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