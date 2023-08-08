Минчанка хотела пройти на стадион «Димано», но у нее нашли наклейку с «Погоней»
- 8.08.2023, 14:07
- 5,684
Девушка задержана.
В Минске задержали девушку, которая хотела пройти на стадион «Динамо». Сотрудники милиции, «охранявшие» спортивное мероприятие, заметили у нее наклейку на пропуске – герб «Погоня», сообщают правозащитники.
Наклейка, которая стала поводом для преследования девушки.
На видео, которое записали силовики, задержанная девушка говорит, что посещала митинги в 2020 году, была подписана на «запрещенные» телеграм-каналы, обращалась в чат-боты.
Силовики заявили, что сейчас девушка «получит уголовную судимость».