Медведев завел рулады Телеграм-канал «СерпомПо»

8.08.2023, 14:13

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Дмитрий Медведев

Унижение Кремля будет еще сильнее.

Медведев ожидаемо вспомнил дни «своих славных побед» - 15 лет назад формально он, будучи президентом, отдал приказ о вводе российских войск в зону осетино-грузинского конфликта. Путин, реально стоявший за этим решением, наблюдал за Олимпийскими играми в Пекине.

«Пятидневная война» закончилась отторжением Южной Осетии от Грузии и признанием Абхазии и Южной Осетии в качестве независимых государств. «Наши Вооруженные силы за пять дней быстро и жестко наказали оборзевших националистов. Защитили от врага наших людей, которые жили в в Абхазии и Южной Осетии. Дали новым государствам возможность развиваться при поддержке России», - написал Медведев в своем тг-канале.

Ну, про развитие говорить нечего - Абхазия и Южная Осетия, камнем висящие на бюджете РФ, не то что не развиваются, а находятся в полном упадке без каких-либо перспектив, кроме полного фактического или формального присоединения к РФ.

Да и представлять войну 2008 года великой победой, уверять, что и сейчас, как и тогда, «наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях» – выдавать желаемое за действительное. Тогда после жесткого разговора с Саркози, который общался с Путиным от лица Запада (Кремль факт такого разговора отрицает), Москва отказалась от планов дойти до Тбилиси и свергнуть ненавистный режим Саакашвили.

Очевидно, что план дойти до Киева и свергнуть ненавистный режим Зеленского, уже провалился. И договариваться, чтобы завершить бессмысленную и беспощадную СВО придется и сейчас. Посадить РФ за стол переговоров хотят уже все – даже т.н. дружественные страны от Китая до Саудовской Аравии. Совещание советников по нацбезопасности в Джидде, в котором участвовали представители и Запада и глобального Юга, тому подтверждение, и уже не первый шаг в этом направлении. Путинская СВО дестабилизирует ситуацию не только в РФ и Украине, но во всем мире – рост цен на зерно, сырье – лишь часть проблем, касающихся всех.

Поэтому зря Медведев завел победные рулады. Чем дольше продолжается СВО, тем более тяжелыми и унизительными для России будут условия мирного договора.

Хотя по телеку можно будет представить и это великой победой. Если, конечно, уцелеют путинские пропагандисты и их начальники.

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