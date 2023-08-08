Азаренко: Я не в том положении, чтобы судить 8.08.2023, 14:17

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Виктория Азаренко

Теннисистка прокомментировала отказ украинцев от рукопожатий с игроками из РФ и Беларуси.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (№19 WTA) поделилась мыслями о решении WTA объявлять перед матчами, что после игры не будет рукопожатий между украинскими игроками и россиянами или белорусами, пишет tribuna.com.

«Я так устала говорить об этом. Поэтому я надеюсь, что, наконец, возможно, благодаря этому заявлению прекратятся все разговоры.

Я чувствую, что очень четкое сообщение – это личный выбор украинских спортсменов. Это не стандартная практика. Я бы так не поступала, но я не в том положении, чтобы судить.

Да, я не думаю, что это стандартная практика в спорте. И, как я уже не раз говорила, я буду уважать и принимать выбор другого игрока», – сказала Азаренко.

Напомним, белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о войне в Украине.

Ранее на турнире в Штутгарте о политике и Лукашенко в частности высказалась еще одна белорусская теннисистка Арина Соболенко — правда, она попыталась дистанцироваться от того и от другого, хотя Лукашенко несколько раз упоминал ее в своих выступлениях.

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