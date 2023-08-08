Заход ВСУ в Казачьи Лагери: россияне запаниковали из-за еще одной новости 8.08.2023, 14:30

4,212

Российские военные бежали, открыв путь для контроля над важной трассой.

Продолжают поступать информация о заходе ВСУ в Казачьи Лагери: украинская армия смогла создать плацдарм для переброски сил и техники с правого берега Днепра, передает dialog.ua.

Российские военные пропагандисты подтверждают успешное продвижение украинской армии на левом берегу Днепра в районе населенного пункта Казачьи Лагери.

Z-военкор Романов в своем Telegram-канале сообщает, что подразделения ВСУ действительно вошли в населенный пункт, заставив бежать российских военных.

Согласно поступающей информации, позиции здесь удерживали мобилизованные, которые заменили ранее выведенную из населенного пункта группировку ВДВ, отправленную на Запорожский фронт после потерь находящихся там подразделений.

Романов добавил, что ВСУ создали удобный плацдарм, который используют для переброски сил и техники с правого берега Днепра. Более того, Казачьи Лагери находится на самом коротком плече для перерезания трассы E58.

Напомним, что ВСУ смогли прорвать первую линию российской обороны и взять под контроль населенный пункт Казачьи Лагери.

ArticleImage Id:127211]

ArticleImage Id:127212]

ArticleImage Id:127213]

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».