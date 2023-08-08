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В лесу под Бобруйском в 6 утра образовалась пробка из авто

  • 8.08.2023, 14:58
  • 2,162
В лесу под Бобруйском в 6 утра образовалась пробка из авто

Что случилось?

«Дубовка. 6 утра. Пробка», — говорит закадровый голос на видео и демонстрирует затор на лесной дороге. Вокруг — ни асфальта, ни каких-либо зданий. Так куда же направляются все эти люди? Задался вопросом «Онлайнер».

Разгадка — грибная лихорадка, которая накрыла Могилевскую область. Пробку в лесу под Бобруйском собрали любители тихой охоты.

Результаты таких вылазок на природу — полные багажники грибов.. Те, кому повезло еще больше, улов увозили в прицепе.

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