С Кабаевой творится что-то неладное 3 8.08.2023, 15:11

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Российскую гимнастку с трудом узнали в Минске.

Российская гимнастка Алина Кабаева, которую СМИ называют «любовницей Путина», поразила сеть своей внешностью. Она отправилась в Минск и расхваливала главного тренера команды Беларуси по художественной гимнастике Ирина Лепарскую, пишет unian.net.

Для выхода российская гимнастка выбрала белоснежный костюм. Кабаева любит дорогие наряды не стесняется появляться перед камерами в одежде от известных брендов.

Однако сеть обратила внимание не на «лук» Кабаевой. Комментаторы заметили, что гимнастка сильно распухла. У нее «раздуло» щеки, а лоб стал «выпуклым». Пользователи считают, что «любовница Путина» стала так выглядеть из-за неудачных пластических операций.

Более того, в сети даже шутят, что Кабаева стала «клоном» российского диктатора.

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