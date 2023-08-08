Литва увеличит контингент на границе с Беларусью 1 8.08.2023, 15:14

Приняты соответствующие решения.

Литва увеличит контингент на границе Беларусью, несмотря на то, что пока ситуация оценивается как стабильная. Об этом заявил командующий Госпогранслужбой Рустам Любаев после доклада президенту страны, передает Delfi.

«В настоящее время ситуация на государственной границе с Беларусью и Российской Федерацией стабильная. Она остается напряженной. Вероятность провокаций высока, учитывая, что в настоящее время в Беларуси дислоцируются наемники «Вагнера». Однако на данный момент мы не видим особых провокаций или дополнительной активности на границе с Беларусью и Российской Федерацией», – сказал он.

По его словам, пограничная служба и МВД рассматривают возможность увеличения контингента на границе.

«Приняты соответствующие решения. В ближайшее время планируем увеличить наш контингент на границе с Беларусью», – добавил Любаев.

Он не уточнил численность сил, которые могут быть направлены на усиление. Глава Госпогранслужбы также напомнил, что в Литве принят план прикрытия, который предполагает в случае обострения переброску на границу армейских подразделений.

По оценке Любаева, в Беларуси находится около 4,5 тысяч «вагнеровцев».

Как ранее сообщал сайт Charter97.org, на защиту границы с Беларусью еще тысячу военных направляет Польша.

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