Италия приостановила выдачу «золотых виз» за инвестиции для белорусов 8.08.2023, 15:25

Программа действовала с 2017 года.

В итальянском министерстве по делам предприятий и продукции уведомили о приостановке для россиян и белорусов действия программы Investor Visa for Italy, рассчитанной на инвесторов, желающих получить вид на жительство в стране. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на сайт программы.

«Сообщаем о приостановке программы для граждан России и Беларуси по распоряжению Председателя Комитета от 14 июля 2023 года в соответствии с рекомендацией Европейского Союза», — говорится в объявлении.

Введенная в 2017 году в Италии «золотая виза» предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, ВНЖ на два года в обмен на инвестиции.

Минимальный размер капиталовложений здесь составляет 500 тысяч евро, которые должны быть сделаны через итальянскую компанию с ограниченной ответственностью. Обладатели таких виз могут также включить в заявку свою семью и воспользоваться специальным налоговым режимом.

Через 10 лет можно претендовать на получение гражданства.

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