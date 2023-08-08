ВСУ зашли на первую линию обороны россиян на Таврическом направлении 8.08.2023, 15:27

Укрепленные позиции оккупантов продавлены.

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уже зашли на первую линию обороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» по стратегическим коммуникациям Сергея Кузьмина в эфире телемарафона.

«Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы двигаемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации», - рассказал Кузьмин.

Ситуация на юге

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна МалярB сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участка юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.

Однако на Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты. Это замедляет движение украинских Вооруженных сил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».