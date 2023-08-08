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ВСУ зашли на первую линию обороны россиян на Таврическом направлении

  • 8.08.2023, 15:27
ВСУ зашли на первую линию обороны россиян на Таврическом направлении

Укрепленные позиции оккупантов продавлены.

Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уже зашли на первую линию обороны российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» по стратегическим коммуникациям Сергея Кузьмина в эфире телемарафона.

«Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы двигаемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации», - рассказал Кузьмин.

Ситуация на юге

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна МалярB сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участка юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.

Однако на Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты. Это замедляет движение украинских Вооруженных сил.

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