ВСУ зашли на первую линию обороны россиян на Таврическом направлении
- 8.08.2023, 15:27
Укрепленные позиции оккупантов продавлены.
Вооруженные силы Украины на Таврическом направлении уже зашли на первую линию обороны российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя командующего Оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» по стратегическим коммуникациям Сергея Кузьмина в эфире телемарафона.
«Мы уже зашли на первую линию оккупантов. Она очень сложная, но наши военные продавливают ее, мы двигаемся вперед. Это движение несколько замедлено минными заграждениями и нехваткой у нас авиации», - рассказал Кузьмин.
Ситуация на юге
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна МалярB сообщала, что украинским военным удалось прорвать первую линию обороны на некоторых участка юга. В настоящее время они вышли на промежуточную линию.
Однако на Мелитопольском и Бердянском направлениях российские войска минируют позиции в три слоя, а также укрепляют и бетонируют ключевые для них господствующие высоты. Это замедляет движение украинских Вооруженных сил.