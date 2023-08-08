ВСУ разгромили тыловую базу РФ возле Камянки на Запорожском направлении 8.08.2023, 15:34

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Прогремело семь мощных взрывов.

Во вторник, 8 августа, у поселка Каменка (Запорожская область) гремели очень сильные взрывы. Предварительно, под удар ВСУ попала тыловая база оккупационной армии РФ. О происшествии сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«Около Бельмака (устаревшее название Каменки - ред.) оккупанты, похоже, неудачно покурили. Местные жители сообщают о как минимум 7 взрывах», - рассказал глава города.

Отметим, что поселок Каменка находится примерно в 40 км от фронта на Запорожском направлении.

По данным ресурса DeepState, который мониторит ситуацию на фронте, там размещается 121-й полк мобилизационного резерва «ДНР» из состава оккупационной армии РФ.

Россияне информацию не комментируют. Украинские военные также пока хранят молчание. Потери ВС РФ в ходе ударов уточняются.

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