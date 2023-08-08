«От увиденного побежали мурашки» 4 8.08.2023, 15:47

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Дачники рассказали о том, как пережили вчерашнюю бурю.

В последнее время вслед за ясными днями приходят непонятно откуда взявшиеся бури и ураганы, которые не щадят никого и ничего на своем пути. Не успели мы толком отойти от трагедии на Минском море, как вдруг стихия заявилась в область, наделала беды. Снимками ливней, поваленных деревьев и разорванных проводов вчера не делился разве что тот, кто не выглядывал в окно. Но если в городах последствия бури были минимальными, то в деревнях и садовых товариществах их прочувствовали на полную мощь, отмечает «Онлайнер».

«Все продолжалось не дольше пяти минут»

Мрачную картину наблюдали вчера жители СТ «Пралеска 2002», что расположено недалеко от Королев Стана. За считаные минуты симпатичное зеленое товарищество превратилось в декорации для съемок фильма о постапокалипсисе.

— Все началось примерно в два часа дня, — вспоминает Алексей. — Сразу зарядил сильный дождь, потом поднялся такой ветер, что деревья стали валиться один за одним. Дома заморгал, а потом и выключился свет. Как позже выяснилось, повалило сразу пять опор электропередачи. Нашей линии еще повезло: свет восстановили к вечеру, но на других улицах, как нас предупредили, его не будет аж до пятницы.

По словам дачника, стихия бушевала не дольше пяти минут. Но натворить за это время успела много дел.

— Мы находились все время дома, а вот нашего соседа буря застала на улице: он возвращался от друга к себе на участок. Говорит, пока шел, видел, что буквально за его спиной валятся деревья и опоры электропередачи: опоздал бы секунд на тридцать — и все, придавило бы. Дело в том, что на узенькой улочке от стихии было негде спрятаться: с одной стороны лес, в котором на глазах ломает деревья, с другой — заборы. Это чудо, что в итоге обошлось без пострадавших.

Всего на дороге, длинна которой 100—200 метров, мы насчитали три места, где были поваленные деревья. Дорогу эту расчистили ближе к вечеру: работали не только лесники и специальные службы, но и местные подключились, — описывает события вчерашнего дня Алексей.

«Дождь был практически горизонтальный»

Анна тоже встретила бурю на даче. Девушка летом живет в «анклаве» садовых товариществ возле Острошицкого Городка. Лес, который дачники обычно видят из своих окон и который всех очень радует, из-за стихии вчера очень сильно изменился.

— Момент, когда поднялась буря и начали падать деревья, я пропустила: сидела в наушниках и работала. Поняла, что что-то не так, когда в доме вырубило свет. Сразу же выглянула в окно, там лил дождь, причем из-за ветра вода летела практически горизонтально. Дочка даже веселилась.

Что именно произошло, мы узнали и осознали позже, заглянув в чат товарищества. Поваленные деревья были чуть ли не на каждой дороге, благо дачники собрались вместе и достаточно быстро, в течение пары часов, с помощью своих пил смогли расчистить проезды.

Знаю, что с нескольких домов унесло шифер. Само собой, у всех «поплыли» холодильники, так как не было света (позже ремонтировать линии электропередачи приехали несколько бригад). Но лично нам повезло: стихия задела только краешком. А вот когда проезжали недалеко от местной заправки, то прямо табун мурашек по коже пробежал: эти торчащие из земли, изломанные, как зубочистки, стволы ранее красивейших сосен вызвали шок, — делится Анна.

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