На Марсе происходят серьезные изменения: что выяснили ученые 8.08.2023, 15:53

4,474

Красная планета набирает скорость.

С помощью данных посадочного аппарата InSight, который уже прекратил свою работу, ученые смогли измерить скорость вращения Марса. Они впервые обнаружили, что эта скорость растет, что приводит к уменьшению длительности суток на Красной планете, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature, получили новые данные о скорости вращения Марса, изучив информацию, собранную посадочным аппаратом InSight с помощью прибора RISE. Астрономы выяснили, что скорость вращения Красной планеты растет примерно на 4 угловых миллисекунды в год. Таким образом сутки на Марсе становятся короче на долю миллисекунды в год. Но ученые пока не знают точно, почему происходит это ускорение вращения Марса.

Пока что существует несколько теорий по этому поводу, которые еще требуют своего подтверждения. Одна из них связана с накоплением льда в полярных регионах планеты или с движениями массивов суши, которая появилась после таяния некоторых участков ледяного покрытия. Смещение массы планеты может привести к тому, что ее вращение может немного ускорится, считают ученые.

Также ученые измерили уровень колебания Марса, которое называется нутация и происходит из-за движения его жидкого ядра. Эти данные позволили ученым определить размер ядра, и оказалось, что оно имеет радиус примерно 1835 км.

Затем ученые сравнили эту цифру с двумя предыдущими измерениями ядра, полученными с помощью сейсмометра InSight. В частности, они проверили, как сейсмические волны проходят через недра планеты, то есть отражаются ли они от ядра или беспрепятственно проходят через него. Учитывая эти данные, астрономы пришли к выводу, что радиус ядра Марса составляет от 1790 до 1850 км. Сам же Марс почти в 2 раза меньше Земли по размерам и его примерный диаметр составляет 6800 км.

Ученые также получили более подробную информацию о форме ядра Марса. Данные показали, что форму ядра нельзя объяснить только его вращением. Эта форма требует наличия областей чуть большей или меньшей плотности, погребенных глубоко в мантии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».