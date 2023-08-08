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Соловьев зашел сбоку

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 8.08.2023, 15:57
  • 8,262
Соловьев зашел сбоку
Владимир Соловьев

В Кремле вообще знают, что в стране происходит?

Соловьеву или, скорее, его заказчикам, видимо, тоже не нравится денежно–кредитная политика ЦБ. Но он не стал критиковать Центробанк в лоб: повышает ставку, губительно воздействует на экономику. А зашел сбоку. Мол, почему центробанкиры не ездят на линию соприкосновения, ну хотя бы в госпитали? Вообще знают, что в стране происходит?

И в самом деле, может, если бы Набиуллина спела б раненым бойцам частушки, а Юдаева исполнила зажигательную калинку-малинку, взяв пару уроков у Захаровой, или если б правление ЦБ провело бы выездное заседание прямо в окопе, на передовой, глядишь – и ставка бы пошла вниз, а рубль - вверх, и инфляция приблизилась бы к нулевой отметке...

Телеграм-канал «СерпомПо»

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