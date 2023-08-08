Белорусы игнорируют лукашенковские соревнования 6 8.08.2023, 16:04

7,618

На видео попали пустые стадионы.

В Беларуси проходят так называемые II Игры стран СНГ, которые организованы по инициативе диктатора Лукашенко. Telegram-канал «Хартия-97%» отмечает, что интерес к соревнованиям совсем невысок.

Так на финал бега на 300 метров никто не пришел поддержать спортсменов. Создается впечатление, что количество участвующих в соревнованиях больше, чем зрителей.

Сборные Египта и Узбекистана тоже играли на пустых трибунах в Минске. Только несколько человек сидят на трибунах и наблюдают за матчем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».