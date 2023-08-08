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Белорусы игнорируют лукашенковские соревнования

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  • 8.08.2023, 16:04
  • 7,618
Белорусы игнорируют лукашенковские соревнования

На видео попали пустые стадионы.

В Беларуси проходят так называемые II Игры стран СНГ, которые организованы по инициативе диктатора Лукашенко. Telegram-канал «Хартия-97%» отмечает, что интерес к соревнованиям совсем невысок.

Так на финал бега на 300 метров никто не пришел поддержать спортсменов. Создается впечатление, что количество участвующих в соревнованиях больше, чем зрителей.

Сборные Египта и Узбекистана тоже играли на пустых трибунах в Минске. Только несколько человек сидят на трибунах и наблюдают за матчем.

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