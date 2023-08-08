«Денег мы привезли с собой прилично» 2 8.08.2023, 16:37

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Успешная предпринимательница из Беларуси рассказала о переезде в Польшу.

Более полугода назад Людмила со своим мужем переехала из Беларуси в Варшаву. На родине супруги занимались предпринимательством, а в Польше все еще находятся в поисках себя: мужчина устроился в службу доставки, а женщина пробует себя в SMM и блогинге, пишет ex-press.live.

ИП

Закончив университет 8 лет назад, Людмила по специальности никогда не работала, вместо этого она увлеклась продажей одежды.

— Сначала мы с мужем возили и продавали секонд-хенд, начиналось все просто из дома, позже открыли точку на рынке нашего города. Затем с «секонда» мы перешли на новую детскую одежду, которую возили из Москвы, а потом и на взрослую, — рассказывает Людмила.

По ее словам, дела из года в год почти всегда шли хорошо и по нарастающей. В какой-то момент они даже стали задумываться над открытием своего магазина, ведь сил, средств и желания на это хватало. Однако после 2020 года все пошло немного не по плану.

— В августе на одной из акций протеста задержали моего мужа, произошло это случайно — в самой акции он не участвовал, а просто выходил в тот момент из поликлиники. В итоге муж отсидел трое суток. А уже 16 августа мы с ним вдвоем целенаправленно пошли на акции против этого ненормального беспредела, — рассказывает девушка.

Людмила говорит, что, начиная с 2021 года супруги начали задумываться о переезде, тем более, что мужа однажды даже вызывали в милицию, якобы он проходил свидетелем по делу о краже велосипедов.

— На деле же его просто спрашивали про 2020 год, про акции протеста, почему он туда ходил, а еще интересовались нашим бизнесом. Понятное дело, что ничего на нас нет, но сам факт такого странного вызова наводил на определенные подозрения, — говорит Людмила.

Курьер и блогер

По ее словам, после начала войны они уехали не сразу, мгновенно уехать и все бросить они не могли, тем более, не имея визы.

— Одной из веских причин было то, что мой муж военнообязанный. Мы очень опасались, что его могут призвать. Наши опасения подтвердились, когда в военкоматы начали массово вызывать когда-то служивших граждан. Мы оба подали документы на открытие рабочей визы в Польшу. К концу декабря они уже были готовы, к этому моменту мы ликвидировали наш мини-бизнес и в целом уже были готовы к переезду, — говорит Людмила.

Квартиру в Варшаве супруги искали заблаговременно через своих знакомых в Польше. Им удалось договориться с хозяином, что заедут через две недели и тогда уже подпишут договор. Однокомнатная квартира им обходится примерно в 400$ вместе со всеми оплатами.

— Денег мы привезли с собой прилично, практически все наши сбережения за многие года. Если начинать новую жизнь, то только так. Тем не менее, муж все равно в первые же дни устроился курьером в одну из служб доставок, чтоб были дополнительные деньги. Я же за это время прошла курс по SMM и начала заниматься блогингом. Пока что я веду лишь один аккаунт, и, к сожалению, пока что это не очень прибыльно, надеюсь, со временем я вырасту. Что касается открытия ИП в Варшаве, то мы пока что об этом не думаем, возможно, когда-нибудь и возродим это занятие, — признается Людмила.

По словам девушки, адаптация в Польше проходила довольно трудно, моментами она даже задумывалась, правильно ли они поступили.

— Самый большой стресс — это языковой барьер. Сначала я впадала в панику, даже когда стояла на кассе в магазине, не говоря уже о том, что нужно было сходить к нотариусу, врачу или пообщаться с хозяином квартиры. Кроме этого, здесь у нас совсем немного друзей и с ними удается пообщаться далеко не каждый день. Поэтому я по очень много часов общалась с друзьями из Беларуси по телефону. Сейчас уже, конечно, не так, — делится впечатлениями Людмила.

Насчет возвращения в Беларусь девушка не уверена, она считает, что если и искать счастья за границей, то уже до конца.

— Мне кажется, если мы с мужем вернемся обратно, то будем считать себя как будто проигравшими. И действительно, ради чего мы тогда уезжали? Да, в Беларуси вроде нет какой-то очень активной подготовки к войне, но ведь от Лукашенко можно ожидать чего угодно, объявить условную мобилизацию ему ничего не стоит. А мы хотим нормально и мирно жить, — резюмировала Людмила.

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