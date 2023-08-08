ВСУ о боях на линии Купянск-Лиман: Сырский совершенствует тактику 8.08.2023, 16:48

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Россияне получили мощный отпор.

Вооруженные Силы Украины постоянно совершенствуют тактику на востоке, где российские оккупанты активно наступают в последнее время. Как сообщает liga.net, об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

По его словам, близится годовщина наступления ВСУ в Харьковской области, которое каскадно обвалило оборону россиян, а поэтому они хотят «реванша любой ценой».

«Несмотря на огромную активность врага на этом направлении, получили мощный отпор. Варварскими обстрелами они вызывают только яростное сопротивление», — сказал Череватый.

Он отметил, что украинские штабы постоянно работают над совершенствованием тактики, а командующий направлением Александр Сырский регулярно работает на передовой.

«Улучшаем работу по построению позиций, разведки, авиаударов. Именно эта наша работа позволила останавливать россиян и не давать им достигать никакого успеха», — резюмировал спикер ВСУ.

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