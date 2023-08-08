Легенда в миниатюре: копию необычного Ferrari продают по удивительно низкой цене 8.08.2023, 16:55

Автомобиль воссоздан до малейших деталей.

В США на аукцион RM Sotheby’s выставили уникальный Ferrari F-Racer Junior. За миниатюрный суперкар планируют выручить от 30 000 до 40 000 долларов. Как пишет «Фокус», подробности оригинального авто раскрыли на официальном сайте аукционного дома.

F-Racer Junior – уменьшенная копия знаменитого Ferrari F40 1987 года. Автомобиль достигает 2,6 м в длину и 1,6 м в ширину. Разработчики позиционируют его как «продвинутый» карт или дорогую детскую машинку.

Копия Ferrari своим дизайном до малейших деталей повторяет оригинальный суперкар. Кузов выполнен из стеклопластика.

Салон Ferrari рассчитан на двоих детей или одного взрослого (в последнем случае нужно снять крышу). Сиденья отделаны ярко-красной тканью.

Клон Ferrari F40 оснащен 270-кубовым моторциклетным двигателем, а его привод – цепной. Максимальная скорость составляет 56 км/ч. У авто независимая подвеска всех колес, дисковые тормоза с усилителем и дифференциал повышенного трения.

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