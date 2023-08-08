Риторический соцопрос для недоимперии Александр Кочетков

8.08.2023, 17:06

Александр Кочетков

Мысленный эксперимент с россиянами.

Давайте проведем популярный в свое время в теоретической физике мысленный эксперимент. А именно, спрогнозируем, как бы ответили россияне на следующие вопросы, если бы их огласили в эфире Соловьева-скабеевой:

«Согласны ли Вы с тем, что:

1. поскольку российское оружие несет стабильность и справедливость, то его уничтожение является откровенным терроризмом со стороны Украины? А поскольку украинское оружие несет войну и беду, то его уничтожение должно приветствоваться во всех без исключения странах мира?

2. поскольку украинцы – оружие на службе НАТО, то точно такой принцип должен распространяться и на уничтожение украинцев, а также тех, кого РФ к ним приравняет?

3. любое обвинение России и/или россиян в нарушению любых законов, правил, обычаев, традиций в любой точке мира является вопиющей пещерной русофобией и должно немедленно караться по принципам военного времени?

4. Россия воюет с НАТО и его пособниками для того, чтобы пункт №3 этого опроса был принят всеми странами мира как непреложное безальтернативное святое правило и основа вечного мироустройства?»

Как думаете, сколько процентов россиян, считающих себя умными, образованными и прогрессивными, дадут положительный ответ на все вопросы? 70%? 80%? Еще больше? Да вот так.

Зачем я это написал?

Во-первых, чтобы мы не забывали, что у нас не освобождение оккупированных территорий, у нас война на уничтожение. А такие войны не бывают простыми и быстрыми.

Во-вторых, чтобы мы время от времени симметрично перебрасывали эти вопросы на себя и не превращались в тех, с кем у нас непримиримая война.

Александр Кочетков, Facebook

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