Риторический соцопрос для недоимперии
- Александр Кочетков
- 8.08.2023, 17:06
Мысленный эксперимент с россиянами.
Давайте проведем популярный в свое время в теоретической физике мысленный эксперимент. А именно, спрогнозируем, как бы ответили россияне на следующие вопросы, если бы их огласили в эфире Соловьева-скабеевой:
«Согласны ли Вы с тем, что:
1. поскольку российское оружие несет стабильность и справедливость, то его уничтожение является откровенным терроризмом со стороны Украины? А поскольку украинское оружие несет войну и беду, то его уничтожение должно приветствоваться во всех без исключения странах мира?
2. поскольку украинцы – оружие на службе НАТО, то точно такой принцип должен распространяться и на уничтожение украинцев, а также тех, кого РФ к ним приравняет?
3. любое обвинение России и/или россиян в нарушению любых законов, правил, обычаев, традиций в любой точке мира является вопиющей пещерной русофобией и должно немедленно караться по принципам военного времени?
4. Россия воюет с НАТО и его пособниками для того, чтобы пункт №3 этого опроса был принят всеми странами мира как непреложное безальтернативное святое правило и основа вечного мироустройства?»
Как думаете, сколько процентов россиян, считающих себя умными, образованными и прогрессивными, дадут положительный ответ на все вопросы? 70%? 80%? Еще больше? Да вот так.
Зачем я это написал?
Во-первых, чтобы мы не забывали, что у нас не освобождение оккупированных территорий, у нас война на уничтожение. А такие войны не бывают простыми и быстрыми.
Во-вторых, чтобы мы время от времени симметрично перебрасывали эти вопросы на себя и не превращались в тех, с кем у нас непримиримая война.
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