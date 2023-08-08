Задержана гомельчанка, которая ехала с бывшим мужем на мотоцикле в шлеме «бело-кирпично-белого» цвета 10 8.08.2023, 17:10

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иллюстрационное фото

Из страха силовики совершают все более безумные поступки.

В Гомеле силовики задержали жительницу города и ее бывшего мужа. Лукашенковские телеграм-каналы утверждают, что они «гоняли на спортбайке с БЧБ-символикой».

В «покаянном» видео женщину заставили рассказать, что она ехала с бывшим супругом на мотоцикле Honda, на ней был «шлем белого цвета, посередине заклеенный изолентой кирпичного цвета».

Ее обвинили ее в распространении «экстремистских» материалов в «Одноклассниках».

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