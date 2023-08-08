Украинские пограничники впервые посадили новейший российский дрон «Элерон Т-16» 8.08.2023, 17:17

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Бойцы использовали обычную антидроновую пушку.

Украинские защитники сегодня, 8 августа, на Харьковском направлении впервые посадили вражеский новейший дрон «Элерон Т-16». Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что это сделала украинская группа противодействия беспилотным летательным аппаратам 15 мобильного пограничного отряда.

Для этого она использовала обычную антидроновую пушку, которая успешно посадила одну из самых свежих российских разработок в семействе беспилотников «Элерон Т-16».

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