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На стройке «Минск Мира» разбился рабочий

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  • 8.08.2023, 17:22
  • 4,420
На стройке «Минск Мира» разбился рабочий

Это уже седьмой случай.

Утром 8 августа на территории строительного объекта «Минск Мир» в лифтовой шахте обнаружено тело 47-летнего арматурщика «с признаками падения с высоты».

Как сообщил Следственный комитет, предварительно установлено, что, находясь на одном из этажей строящегося здания, он упал в шахту. От полученных травм мужчина скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По факту гибели мужчины проводится проверка.

Напомним, в январе на стройке «Минск Мира» также погиб рабочий. За прошлый год на территории объекта зарегистрированы 4 случая производственного травматизма, 3 из них — со смертельным исходом. В 2021 году — 4 случая, из них 2 со смертельным исходом.

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