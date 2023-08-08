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Какая погода ждет белорусов до конца рабочей недели?

  • 8.08.2023, 17:38
  • 1,652
Какая погода ждет белорусов до конца рабочей недели?

Прогноз на 9-11 августа.

9 августа погодные условия в Беларуси будет определять влияние прохладной неустойчивой воздушной массы. Облачно с прояснениями. Ночью местами по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Днем преимущественно по западной половине страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, пишет pogoda.by.

Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, максимальная днем +18..+24°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

10-11 августа сохранится влияние прохладных неустойчивых воздушных масс. Переменная облачность.

10 августа местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в дневные часы возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Ветер южной четверти слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +18..+24°С, по юго-востоку Беларуси до +26°С.

11 августа местами по стране пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер северной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+14°С, по юго-востоку страны до +16°С; максимальная днем +17..+24°С, местами до +26°С.

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