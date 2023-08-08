СБУ отбила попытку проникновения российских хакеров Sandworm в систему ВСУ 8.08.2023, 17:42

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Спецслужбы РФ пытались получить доступ к системе планирования операций.

Украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций Вооруженных сил Украины.

Как отметила Служба безопасности Украины в Telegram, российская военная разведка при помощи хакеров пыталась получить чувствительную информацию насчет действий ВСУ, локаций и перемещения сил обороны, их технического обеспечения и не только.

Начальник департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк рассказал, что ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, которую контролирует военная разведка РФ.

Для распространения «вирусов» в системе россияне пытались использовать украинские планшеты, которые они захватили на поле боя. В дальнейшем при помощи планшетов они хотели воспользоваться программами для проникновения в систему.

«В целом Служба безопасности обнаружила почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы», - уточняют в СБУ.

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