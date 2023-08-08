Политолог: Последствия такой шутки могут быть для Лукашенко печальными 8.08.2023, 18:14

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Почему диктатор «дал заднюю»?

После переброски наемников Пригожина в Беларусь, разговоры об угрозах, исходящих от ЧВК «Вагнер» в отношении Литвы и Польши, практически не прекращаются. Более того, на встрече с Путиным 23 июля Лукашенко даже не намекнул на угрозу, а прямо об этом сказал. «Вагнеровцы рвутся на экскурсию в Варшаву», – заявил правитель Беларуси, естественно, не забыв при этом придать дополнительного веса своей собственной персоне, мол: какой я молодец, что их умело сдерживаю.

Однако уже через неделю Лукашенко неожиданно начал оправдываться за те слова. Говорил, что наемники ЧВК «Вагнер» находятся в лагере под Осиповичами и никуда не стремятся, и заявлял, что его предыдущие слова Путину – это обычная шутка, которую никто не понял.

Но что же все-таки происходит и чего ждать, как от наемников, так и от действий обоих диктаторов? На эти вопросы в интервью LRT.lt ответил белорусский политолог Анатолий Котов.

– Давайте начнем с того, почему Лукашенко вдруг «дал заднюю», так сказать? Да и начал довольно нелепо оправдываться, говорить, что это была шутка и никакие вагнеровцы никуда не собираются нападать и вообще ему должны быть все благодарны, что я он их приютил и сдерживает.

– Надо заметить, что есть небольшое разночтение: или пропаганда не успевает за потоком мыслей Лукашенко, или это намеренная трансляция нескольких, противоречащих друг другу посылов в отношении вагнеровцев. И это было даже в рамках одного и того же «стендапа» последнего, когда он говорил, что пошутил про Жешув, а с другой стороны, ему должны быть благодарным, что он сдерживает обиженных, чтобы они не пошли в Европу.

Понятно, почему съезжает на шутку – потому что последствия этой шутки могут быть крайне печальными для него. Пока он видит, что никто не захотел с ним разговаривать, так как это был один из таких шагов, как и с миграционным кризисом – попробовать усадить Европу за стол переговоров, использовать козырь в лице группы «Вагнера», которая в отличие от белорусской армии хоть какую-то угрозу потенциальную представляет, как для стран Европы, так и для Украины.

Но, похоже, вместо переговоров он получил усиление группировки на западных рубежах [НАТО] и четкое предупреждение, что, если только будет устроена группой «Вагнера» хоть какая-то попытка перейти границу или провокации на границе, будет очень серьезный ответ. Поэтому пришлось сводить все в шутку, потому что у этой попытки напугать определенно были бы последствия, на которые он не рассчитывал. Вместо переговоров – достаточно жесткая позиция, подготовка к обороне, а вполне возможно и предотвращение угрозы, которая может исходить с территории Беларуси.

– Насколько я помню, предыдущие угрозы подобного характера, связанные, в том числе и с мигрантами, заканчивались ответной угрозой на закрытие границ и Лукашенко всегда отступал. Можно ли сказать, что он до сих пор боится закрытия границ и насколько это важно для экономики Беларуси?

– Вернемся к тому, что первыми шагами на угрозу на границах, на самом деле, было не жесткое реагирование, а в некотором смысле потакание, Европа шла на поводу у Лукашенко. Первой реакцией на миграционный кризис стало строительство и расширение лагерей для тех, кто пересекает незаконно границу с белорусской стороны и попадает на территорию Европейского союза. Потом были несколько звонков Меркель Лукашенко, с попыткой переговорить, и только после этого все прекрасно поняли, что тут не о чем разговаривать. Если смысла звонить нет – нужно проявлять жесткость.

Как только появилась реальная угроза закрытия границ, острота миграционного кризиса в 2021 году снизилась, но, с другой стороны, сейчас мы видим, что ультиматум, не доведенный до конца той же самой Польшей, спровоцировал то, что этот миграционный кризис просто растянут по времени. Каждый день все равно есть попытки пересечения границы, сейчас они становятся опять все более агрессивными, уже летят камни, бутылки, есть раненые офицеры.

Естественно, есть еще у Александра Лукашенко некоторое поле для маневра, для эскалации. Как раз подключить те же самых «вагнеровцев» к участию в пограничных инцидентах, и он будет это делать, будет повышать ставки. Пока не будет достаточно жесткой реакция, а фактически это закрытие границ. Закрытие границ крайне болезненно для режима Лукашенко. Но не для людей, а для товаров, это важная оговорка. Потому что это бьет по не только по контрабанде, самое главное в закрытии границы – это удар по нелегальным логистическим цепочкам, которые из-за разницы в санкционных режимах между Россией и Беларусью, позволяют обходить санкции.

На этом и зарабатывает Лукашенко. На том, что часть санкционной продукции поступает в Беларусь, но гораздо больше ее потоков направляется в РФ через белорусскую юрисдикцию. Поэтому закрытие границ – это очень существенный удар по поступлению валютной выручки и легально, и по нелегальному бизнесу тоже.

– Как в этой связи относиться к вертолетам, которые нарушили воздушное пространство Евросоюза? То есть вот, Лукашенко пытается перевести свои предыдущие слова в шутку и в этот же буквально момент происходит нарушение воздушного пространства. И причем еще и Минобороны совершенно по-хамски комментирует это событие и реакцию НАТО, фразой: одна баба сказала.

– Надо понимать, что это как раз один из тех самых инструментов эскалации, который может быть использован режимом Лукашенко. Хотя здесь можно предполагать некую случайность, что вертолеты, которые охраняли вертолет Лукашенко, на несколько километров залетели на территорию Польши. Скажем так, воспользовавшись тем, что полеты на достаточно низкой высоте очень сложно фиксируются средствами технического контроля, фактически их засекли и зафиксировали обычные жители приграничного населенного пункта с польской стороны и только видео свидетельства оказались подтверждением факта нарушения границ.

Я думаю, что здесь мог иметь место факт не очень осознанного нарушения границы, потому что иначе нужно признать, что это была очень серьезная и безрассудная провокация. Военные вертолеты подлежали бы немедленному сбитию.

Другое дело, что этот инцидент, как и предыдущие инциденты с пролетом ракеты с территории Беларуси, остатки которой нашли в этом году под Быдгощем, показывают, что система противовоздушной обороны в Польше не идеальна. Иначе Лукашенко должен был бы понимать, что таким движением он случайно мог развязать серьезный конфликт уже непосредственно между Беларусью и НАТО. Абсолютно бездумно и с крайне печальными последствиями для самого Лукашенко.

Можно, конечно, предположить еще одну вещь, но это как бы будет уже шутка с моей стороны, что белорусские пилоты воспользовались картами после сентября 1939 года, когда это была территория Беларуси.

– Еще одно наблюдение. Полгода назад присутствовали, например, Литва в пропагандистском белорусском поле, Латвия реже, но тем не менее, сейчас мы видим, что иммигранты литовскую границу не штурмуют – или мы об этом просто не знаем – и провокация, если происходит, то в основном в отношении Польши. Откуда такое резкое переключение на один фланг?

– Надо понимать, что, во-первых, польская граница длиннее, чем граница Беларуси с Литвой. Во-вторых, отношения в принципе к тем, кто пересекает границу в Польше чуть более лояльное. Но и опять-таки, если к этому всему относиться именно так, чем оно является – как попытке наказывать страны-соседи за какую-то недружественную позицию, то здесь, конечно, Польша своим содействием Украине лидирует. К тому же, если сравнивать по количеству белорусов, которые покинули Беларусь и оказались вынуждены за границей, то, конечно, Польша тоже является лидером, с точки зрения уровня градуса недружественности большей, по сравнению с Литвой.

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