Загадку Солнца, которой 80 лет, наконец-то раскрыли 8.08.2023, 18:33

Почему температура атмосферы звезды в 200 раз горячее ее поверхности?

Высокочастотные магнитные волны, которые проходят сквозь Солнце, могут объяснить, почему температура атмосферы звезды в 200 раз горячее ее поверхности, пишет «Хайтек».

Температура верхних слоев атмосферы Солнца — его корона, может нагреваться до миллиона градусов по Цельсию и выше. А вот фотосфера — видимая поверхность звезды — разогревается до 5500 °C. Проблема в том, что согласно звездным моделям, отдаленные от ядра области должны охлаждаться.

Ученые давно подозревают, что все дело в магнитных явлениях. Теперь наблюдения небольших и быстрых колебаний магнитных структур в короне солнечным орбитальными аппаратами Европейского космического агентства (ЕКА) помогли астрономам точно выяснить, что нагревает корону.

Космический аппарат с высоким разрешением EUI Full Sun Imager и другая аппаратура заметили небольшие магнитные волны, пересекающие плазму 12 октября 2022 года. Чтобы понять, повлияли ли они на корональный нагрев, астрономы провели мета-анализ предыдущих наблюдений Солнца.

Оказалось, что высокочастотные колебания действительно обеспечивают корону энергией нагрева. Чтобы подтвердить эту связь ученые продолжат наблюдать за наружной атмосферой Солнца с помощью зондов.

«Последние 80 лет астрофизики пытались решить загадку солнечной короны, и теперь появляется все больше и больше доказательств того, что она нагревается магнитными волнами», — пишут ученые.

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