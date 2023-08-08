Самолет «Белавиа» Москва-Минск экстренно сел в Витебске 8.08.2023, 18:44

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Иллюстративное фото

Причиной могло стать плохое самочувствие пассажира.

Самолет «Белавиа», направлявшийся из Москвы в Минск, совершил экстренную посадку в Витебске 8 августа, пишет телеграм-канал об авиации «ОтВинта».

Борт Embraer E195LR вылетел из аэропорта «Домодедово» в 15.13. В 16.30 он сел в Витебске. Спустя почти 40 минут после посадки самолет вылетел в Минск, где благополучно приземлился. Отклонение от расписания составило почти час.

Телеграм-канал «ОтВинта» со ссылкой на источник сообщает, что причиной незапланированной посадки могло стать плохое самочувствие пассажира. Пассажир улетел в Минск этим же рейсом.

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