Евросоюз будет поддерживать белорусов столько, сколько нужно 4 8.08.2023, 18:51

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Брюссель опубликовал заявление к третей годовщине революции.

ЕС будет поддерживать белорусов столько, сколько необходимо, на их пути к построению независимой, демократической и процветающей страны, которая являлась бы частью мирной Европы.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля от имени Евросоюза, опубликованном накануне третьей годовщины президентских выборов 2020 года.

В заявлении констатируется, что сейчас ситуация в стране хуже, чем когда либо. Евросоюз обеспокоен положением с правами человека в Беларуси.

«В настоящее время около 1500 политических заключенных содержатся в ужасающих условиях, подвергаются жестокому обращению и пыткам, не имея доступа к базовым медицинским услугам. Многие из этих заключенных на протяжении месяцев лишены связи со своими адвокатами и родственниками, которые не знают об их нынешнем местонахождении и состоянии здоровья.

В своем последнем докладе Верховный комиссар ООН по правам человека заявил, что некоторые из широко распространенных, систематических и грубых нарушений прав человека в Беларуси могут быть приравнены к преступлениям против человечности», – отмечается в заявлении.

Евросоюз продолжит актуализировать эту ситуацию в международной повестки. В заявлении также констатировано, что режим Лукашенко стал угрозой международной и региональной безопасности, в том числе из-за соучастия в российской агрессии против Украины.

«26 мая 2023 года Россия и Беларусь предприняли еще один шаг к эскалации, подписав соглашение, разрешающее размещение российских ядерных боеголовок на белорусской территории. ЕС обеспокоен недавним размещением в Беларуси наемников «Вагнер», их дестабилизирующим влиянием в регионе и риском, который они представляют для суверенитета Беларуси», – говорится в заявлении.

В ответ на действия Лукашенко ЕС принял несколько пакетов санкций. Последний из них является «ответом на нарушения прав человека и постоянно усиливающиеся внутренние репрессии и сигналом о том, что ЕС остается в полной мере вовлечен в усилия по защите прав человека и демократии».

Евросоюз намерен продолжать оказывать давление на режим Лукашенко так долго, как это потребуется.

В заявлении дана высокая оценка усилиям белорусского демократического движения.

«Решимость белорусского народа, который с высоким риском для себя продолжает отстаивать демократию, является фактором, вселяющим большую надежду. ЕС оказывает поддержку жертвам репрессий, правозащитникам, организациям гражданского общества, независимым СМИ и журналистам, студентам и компаниям в изгнании, а также инициативам, направленным на сохранение белорусской идентичности, культуры и языка», – отмечается в заявлении.

Белорусские власти призывают вступить в подлинный и инклюзивный диалог со всеми слоями общества, который вел бы к свободным и справедливым выборам. Евросоюз подтверждает свои обязательности помочь Беларуси стабилизировать экономику и реформировать институты при переходе к демократии.

«Наша цель — содействовать повышению устойчивости и осуществлению новых демократических реформ, создавать новые рабочие места и повышать уровень жизни людей, в том числе посредством Всеобъемлющего плана экономической поддержки демократической Беларуси с бюджетом до 3 миллиардов евро.

ЕС будет поддерживать белорусов столько, сколько необходимо, на их пути к построению независимой, демократической и процветающей страны, которая являлась бы частью мирной Европы», – подчеркнуто в заявлении.

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