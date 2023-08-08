Подбитый «Оленегорский горняк» исчез с причала 8.08.2023, 19:10

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СМИ узнали, куда пропал российский корабль.

Россияне отбуксировали свой большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк», который был подбит беспилотным катером 4 августа. Спустя три дня судно было перемещено.

Об этом стало известно благодаря спутниковым снимкам.

Редактор информационной службы «Радио Свобода» Марк Крутов 8 августа сообщил в Twitter, что «Оленегорского горняка» больше нет на причале №8 в порту Новороссийска, где он находился последние 3 дня.

Спутник зафиксировал транспортировку подбитого БДК двумя буксирами.

The August 7th @planet satellite image shows Russian Russia Ropucha LST 'Olenegorsky Gornyak', hit by a Ukrainian naval drone, towed by 2 tug boats in the port of Novorossiysk (the yellow square indicates the pier where it was located following the attack on Aug. 4). pic.twitter.com/pOwSiNEnHV — Mark Krutov (@kromark) August 8, 2023

Аналитики InformNapalm, как пишет «Диалог», выяснили, что корабль был перемещен в понедельник, 7 августа, в плавучий док, находящийся в другой части порта. Москва пока не озвучивает сроки ремонта своего БДК.

Известно, что корабль получил пробоину ниже ватерлинии, из-за чего для ремонта, скорее всего, требуется сухой док, которого в порту Новороссийска нет. Вероятно, для того чтобы восстановить корабль, россиянам потребуется не один год. Так, БДК «Ямал», который россияне повредили в 2017 году, смогли отремонтировать только к 2023-му.

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