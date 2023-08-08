Белорусам начали приходить повестки через несколько дней после записи на визы 1 8.08.2023, 19:26

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Режим может использовать МСИ для идентификации людей.

Читатель «Зеркала» Владимир в июне подал документы на визу — и через несколько дней ему пришла повестка из военкомата. Молодой человек было списал все на случайность, но в августе на визу подавался его друг — и тоже получил повестку. Как такое может быть?

Владимир живет в одном из райцентров, молодой человек чуть старше 20 лет. К службе в армии его признали годным в 18 — с тех пор собеседник работал, а повестка не приходила. Но когда он решил сделать польскую рабочую визу, что-то пошло не так.

— Я записывался самостоятельно, через VFS Global (визовый центр Польши в Беларуси. — Прим. ред.). И буквально через несколько дней ко мне на работу пришла повестка, — вспоминает он. — Тогда я не придал этому значения. Но в начале августа помогал другу сделать такую же рабочую визу в Польшу. И ровно через три дня ему тоже пришла повестка.

Владимира в военкомат вызывали для уточнения данных, и теперь парень проходит медкомиссию. А вот его друга вызвали на сборы.

— Сначала хотел проигнорировать повестку и уехать, но не выпустили из страны. Пришлось идти, — признается Владимир. — Если сейчас не получится «откосить», то совсем не повезет. Тем более обидно, что и визу открыли, а выехать не могу.

После второй повестки читатель засомневался в том, что подача на визу и оперативный «привет» от военкомата — просто совпадение. Правда, не мог понять: неужели данные передает VFS Global или даже посольство Польши? Но, кажется, все гораздо проще.

С 28 ноября 2022 года для белорусов изменились правила подачи документов на польские визы. С тех пор для записи в визовый центр нужно проходить онлайн-верификацию в Межбанковской системе идентификации (МСИ). Для этого требуется ввести личный идентификационный номер и номер телефона. Визовый консультант, с которым журналисты разбирали нововведение, рассказывал, что теперь, если вы записываетесь на польскую визу, власти могут об этом знать. А еще видеть тип визы, на которую вы подаетесь, запрашиваемые даты и место подачи. Возможно, именно таким образом районный военкомат получил данные Владимира и его друга.

При этом случай этого читателя не единственный, когда силовые органы используют базы различных учреждений в своих целях. Например, нам известно о ситуации, когда, уже уехав за границу, белорус зарегистрировался на сайте МВД и заказал справку об отсутствии судимости. До этого мужчина сидел на «сутках» по статье 23.34 Кодекса об административных правонарушениях (в прежней версии документа — нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). И уже на следующий день по адресу его прописки пришли силовики.

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