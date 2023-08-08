Reuters: У России начались серьезные проблемы с экспортом зерна 2 8.08.2023, 19:29

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РФ начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают.

Россия использует «теневой флот» для экспорта зерна, поскольку все меньше компаний готовы работать с российскими экспортерами.

Как сообщает Reuters, в июле 2023 года, после выхода из зерновой сделки, Россия начала активно фрахтовать суда у небольших судовладельцев, с которыми крупные трейдеры не работают. В знак растущей охоты России за судами количество запросов на фрахт в июле удвоилось до 257 по сравнению с тем же месяцем прошлого года, согласно данным морской платформы Shipfix, которые сопоставляются с сотнями участников рынка.

Данные не показывают, сколько запросов было выполнено и какие операторы судов были задействованы. Запросы на суда выросли на 40% по сравнению с июнем и, вероятно, будут расти дальше по мере того, как экспортный сезон набирает обороты.

Как говорится в материале, финансовые риски и риски безопасности, связанные с торговлей с Россией, усугубляемые крахом Черноморского коридора, увеличивают стоимость фрахта для Москвы и подталкивают ее к более старым и меньшим судам, которыми управляют менее известные судоходные операторы.

По словам источников, ситуация вызывает сомнения в том, сможет ли Россия поддерживать рекордные темпы экспорта, и, если ее не решить, это может привести к росту мировых цен на пшеницу.

Многие иностранные компании отказались работать с российскими фирмами после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе из-за «скрытых санкций», которые затрудняли работу судовладельцев, страховщиков и банков с российскими экспортерами.

Эксперты прогнозируют, что увеличение расходов на фрахт и страхование отразится непосредственно на ценах на мировом рынке.

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