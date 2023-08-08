Родственники просят поддержать политзаключенную Полину Шарендо-Панасюк 8.08.2023, 20:09

Полина Шарендо-Панасюк

Отправьте письмо или сделайте денежный перевод.

Активисты гражданской кампании «Европейская Беларусь», политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк находится в гомельском СИЗО №3 — 7 августа для нее приняли передачу. В СИЗО политзаключенная будет находиться в течение двух месяцев до суда, сообщает ее муж Андрей Шарендо и призывает белорусов к солидарности с Полиной.

«Я прошу слать Полине открытки и письма. Можно также послать денежный перевод на небольшую сумму 5-10 рублей. Это также очень важно для поддержки Полины, в знак солидарности с ней. Чтобы она видела, что не забыта.

Денежные переводы можно присылать как через почту, так и в электронном виде. Также не запрещены небольшие бандероли. Сама Полина и ее семья будут очень благодарны», — пишет Андрей Шарендо.

Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу прошлым летом, но ее приговорили к еще одному году колонии. В апреле против женщины завели уже новое дело — снова за «злостное неповиновение администрации колонии».

Адрес для поддержки политзаключенной: СИЗО-3, 246003, Гомель, Книжная, 1А, Полина Сергеевна Шарендо-Панасюк.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».