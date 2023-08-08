Беспилотники Черного моря 8.08.2023, 20:26

Россияне оказались в очень нервной ситуации.

На прошлой неделе два российских судна — большой десантный корабль (БДК) «Оленегорский горняк» и танкер «Сиг» — были атакованы украинскими надводными беспилотниками. В итоге оба корабля получили значительные повреждения и потеряли ход. В ночь на 17 июля при помощи надводного дрона был нанесен ощутимый урон Керченскому мосту. «Новая-Европа» разбирается в том, может ли новое оружие значительно изменить расклад сил в войне и привести к победе Киева на Черном море.

Устройство, которое прибило к берегам Севастополя. Фото: Генеральный штаб ЗСУ

Новое оружие

«Украина делает успехи в создании надводных дронов, — рассказывает «Новой-Европа» глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. — Большинство атак, совершаемых этими аппаратами, проходят удачно. Благодаря этому десятки российских кораблей заперты в бухтах и боятся выходить в море. И вопрос в том, когда они теперь смогут свободно перемещаться. Несмотря на все меры безопасности, предпринимаемые Россией, ее флот остается уязвимым перед этим новым видом оружия. Как показывает удар по Керченскому мосту, перед водными беспилотниками беззащитны не только суда, но и стационарные объекты».

Надводные дроны, по данным Александра Мусиенко, развивают скорость более 80 км/ч и крайне малозаметны на море. Они несут сотни килограммов взрывчатого вещества в боевой части.

«В Украине сегодня разрабатывается две линии водных беспилотников — надводные и подводные, — рассказал «Новой-Европа» военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. — Уже создано около десятка различных надводных моделей. Две последние атаки на российские корабли производились устройствами, совместно разработанными СБУ и ВМФ. Это безэкипажный глиссирующий катер на радио- или спутниковом управлении. Оператор ведет его непосредственно до удара по цели на скорости около 80 км/ч. Размер боевой части достигает полутонны взрывчатки и зависит от количества взятого топлива. Дрон защищен от поражения средствами радиоэлектронной борьбы и может действовать на дистанции до 800 километров. Чем большее расстояние аппарат должен покрыть, тем меньше он может взять полезной нагрузки».

Работающий под ником H I Sutton OSINT-аналитик приводит следующие технические характеристики украинских дронов:

длина: 5,5 м;

полная масса: до 1000 кг;

дальность плавания: до 430 морских миль (800 км);

автономность: до 60 часов;

боевая нагрузка: до 200 кг;

максимальная скорость: 43 узла (80 км/ч);

методы навигации: автоматическая GNSS, инерциальная и визуальная.

«Это небольшой, целеустремленный одноразовый дрон. Их можно построить в гаражах, если это необходимо. Украинские источники называют цену 250 тысяч долларов США за единицу», — пишет Sutton.

TLK «Толока». Фото: Twitter

Также украинские ученые создали линейку подводных дронов, которые Роман Свитан называет управляемыми торпедами и приводит наименование — TLK «Толока». Самые крупные из разрабатываемых образцов несут до полутонны взрывчатки. Они могут атаковать как обычные суда, так и подводные лодки.

Проект Naval News так описывает серию подводных беспилотников.

TLK-150 — довольно маленький дрон, его длина составляет всего 2,5 метра. Необычно то, что у него есть двойные подруливающие устройства, установленные на небольших стабилизаторах, похожих на крылья, и большой киль. В сочетании с отдельным рулем управления и передними пикирующими плоскостями это должно обеспечить отличную маневренность.

«Brave1 также представила проекты двух более крупных устройств, — сообщает Naval News. — Длина TLK-400 составляет 4–6 метров. Аппарат также имеет корпус гораздо большего диаметра, что предполагает большую дальность действия и полезную нагрузку. TLK-1000 будет достигать до 12 метров в длину и плыть с помощью четырех двигателей. Неясно, были ли построены эти более крупные конструкции».

«Подводные беспилотные аппараты — это крайне перспективная, но очень сложная сфера разработок, — заявляет израильский военный эксперт Давид Шарп. — Очень трудно управлять такими устройствами, ведь вода сильно усложняет связь. Мы не знаем, насколько Украина в реальности близка к созданию подобного аппарата».

Подводные беспилотные аппараты. Фото: Naval News

Контроль над морем

По словам Александра Мусиенко, операторы украинских беспилотников атакуют российские корабли так, чтобы в первую очередь повреждать машинное отделение, двигатели, винты и другие наиболее важные части и детали судна. Фактически, по мнению нашего собеседника, сегодня Киев навязывает России свои условия войны на море.

Сколько на данный момент водных дронов стоит на вооружении Украины — неизвестно. Роман Свитан убежден, что после того, как будет налажен серийный выпуск различных морских беспилотников, Украина сможет полностью контролировать мореходство как по Черному, так и по Азовскому морям, перемещая подводные управляемые устройства через Керченский пролив. Под ударом окажутся как военно-морские силы, так и гражданские суда РФ, которые во время войны могут считаться законной целью для атак. Наш собеседник напоминает, что атакованный танкер «Сиг» находится в санкционном списке, так как доставлял горючее российским войскам в Сирию.

В списке приоритетных целей Новороссийский порт стоит у украинцев в одном ряду с Севастопольской базой российского флота. Но вскоре угроза распространится и на прочие порты: в Анапе, Сочи, Тамани и т. д. После того как Россия начала обстреливать порты Одессы и Измаила, у Киева буквально развязаны руки. Роман Свитан рассказывает, что Министерство обороны Украины предупредило международные диспетчерские организации через международные диспетчерские организации о том, что в акватории Черного моря проводятся боевые действия, и о существующей из-за этого угрозе судоходству. Капитаны кораблей теперь на свое усмотрение принимают решения о заходах в те или иные гавани. После этого только на них лежит ответственность за жизни членов команды и сохранность груза.

Ударят по переправе?

Роман Свитан предполагает, что водные беспилотники могут перекрыть сообщение между Россией и Крымом, повторно атаковав Крымский мост и, к примеру, паромную переправу.

«Паромами в Крым доставляются военные грузы, это известно на сто процентов, — говорит Роман Свитан. — Поэтому переправа тоже считается законным объектом для удара беспилотниками. Она может быть атакована как воздушными БПЛА, так и ракетами, а также водными дронами. В итоге с одной стороны Крым будет отрезан наступающими на южном направлении войсками ВСУ, которые прервут сухопутный коридор, а с другой — водными и воздушными дронами и ракетами».

Станция Крым-Паром. Фото: Яндекс.Карты

Роман Свитан убежден, что если бы не было зерновой сделки и украинские беспилотники уже больше года могли бы охотиться на российские корабли, то никакие российские суда уже не ходили бы по акваториям Черного и Азовского морей.

«Весь Черноморский флот отправился бы на свидание с крейсером «Москва», — говорит наш собеседник. — Дроны могут проникать даже в закрытую гавань. Первый пробивает брешь в заграждении, а второй заходит внутрь и отрабатывает по цели. Кроме того, морские беспилотники сейчас работают в связке с воздушными БПЛА. Объекты в Крыму были атакованы именно совместными силами обоих видов дронов — с воздуха и воды. Как правило, это очень сложные, долго и тщательно разрабатываемые операции».

Ощутимые успехи .

«Нам известны удачные и неудачные случаи использования водных беспилотников со стороны Украины, — объясняет «Новой-Европа» израильский военный эксперт Давид Шарп. — На берег Крыма был выброшен как минимум один дрон, в котором опознали дистанционно управляемый безэкипажный катер. В телевизионном репортаже был показан украинский водный беспилотник, созданный, судя по всему, силами местных производителей на основе гражданской лодки. Речь в этом случае не идет о сверхсовременном и крайне «продвинутом» оружии. Ведь для уменьшения заметности и усложнения поражения дрон должен идти в полузатопленном состоянии, чтобы над водой возвышалась лишь небольшая его часть. Чего в случае с украинскими беспилотниками не наблюдается. При этом и атаку на Керченский мост, и удар по находившемуся в порту Новороссийска БДК «Оленегорский горняк» можно назвать очень ощутимыми успехами».

По словам Давида Шарпа, известно несколько случаев, когда дроны сближались на небольшой дистанции с российскими кораблями. Однако проверенной информации о том, что в итоге эти военные суда пострадали, нет.

Израильский эксперт рассказывает, что надводные беспилотники — не новый вид вооружений. Дистанционно управляемые дроны иранского производства уже применяли, к примеру, йеменские хуситы против судоходства в Красном море в борьбе с военными кораблями арабской коалиции.

«Я не вижу серьезных препятствий против массового производства или закупки водных дронов для Украины, — продолжает рассказ Давид Шарп.

— Уже сейчас российские вооруженные силы вынуждены тратить значительные средства на то, чтобы противостоять атакам таких устройств.

Изменяется порядок использования военных баз и режим несения боевой службы на самих кораблях. Сегодня в Черном море достаточно целей. Да и Керченский мост очень привлекателен для попытки подрыва. Однако, судя по всему, сегодня российская армия делает все возможное, чтобы купировать угрозу мосту».

Говоря об атаках на военные объекты РФ в Крыму, при которых Украина использовала сразу и воздушные, и водные дроны, Давид Шарп подчеркнул, что синхронизировать атаку с воды и с воздуха — не очень сложная задача. При этом будет перегружена система оповещения и обороны, а команды кораблей отвлекутся на менее приоритетные цели.

Запереть не получится

«Могу предположить, что при плохой погоде и волнении на море эффективность подобных беспилотников значительно падает, — говорит Давид Шарп. — При использовании на больших дистанциях пропорционально увеличению топливного бака уменьшается размер боевой части. Но чтобы поразить такую цель, как военный корабль, нужно много взрывчатого вещества. Поэтому с дальностью дронов могут возникать сложности. Для того чтобы найти судно противника в открытом море, нужны очень точные разведывательные данные.

Не думаю, что наличие определенного числа безэкипажных катеров может запереть российский флот в гавани. Но то, что опасность для кораблей повысится, совершенно очевидно.

Уже создана крайне нервная для россиян ситуация».

Давид Шарп не знает, как скажется на страховании морских перевозок в районе Черного моря повышенная активность украинских водных дронов. Возможно, кому-то из судовладельцев покажется опасным направлять свой корабль в порт, где недавно произошла атака беспилотника.

По данным Давида Шарпа, в Севастополе, где расположена база Черноморского флота, вход в гавани перекрыт искусственными заграждениями и, вероятно, сетями. Это очевидно создает проблемы и обороняющейся стороне. Также для эффективной борьбы с водными беспилотниками должны предприниматься действия на дальних рубежах: воздушное, морское и береговое патрулирование, быстрая идентификация целей и передача соответствующей информации на корабли и вышестоящему руководству. Если все эти задачи не получается решить на удаленных подступах к судам, то их командам остается лишь самооборона при помощи стрелкового оружия и легкой артиллерии. Однако, как показывает случай с «Оленегорским горняком», этот последний рубеж обороны может быть крайне ненадежным.

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