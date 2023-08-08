В Беларуси пересмотрели требования к медпомощи при критических состояниях 5 8.08.2023, 20:27

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Утвержден новый клинический протокол.

В Беларуси пересмотрели общие требования к объему оказания медицинской помощи взрослым при критических для жизни состояний, проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Сказано, что клинический протокол был утвержден на основании постановления Минздрава №100 от 13 июня 2023 года. Документом определяются общие требования к объему оказания при следующих состояниях. Речь идет про гипогидратацию, гиперкалиемию, гипокальциемию, респираторный алкалоз. Также указаны тепловой удар, утопление, шок, электротравма, острая печеночная недостаточность и ряд других.

Клиническим протоколом были утверждены алгоритмы диагностики сепсиса и септического шока, а также алгоритмы инфузионной терапии и общие принципы интенсивной терапии при повышенном внутричерепном давлении. В Министерстве здравоохранения пояснили, что реализация норм документа будет способствовать в практическом здравоохранении современных подходов к оказанию медпомощи, которые были разработаны при учете клинических рекомендаций, медицинских технологий и лекарственных средств, обладающих доказанной клинической и клинико-экономической эффективностью.

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