В Гомеле пенсионерку задержали за мотошлем бело-красных цветов 6 8.08.2023, 20:54

6,560

На нее донесли «ябатьки».

В Гомеле силовики задержали пенсионерку, которая ехала на мотоцикле в шлеме «неправильного цвета». Как сообщает близкий к силовикам Telegram-канал, женщину задержали по наводке «ябатек».

На видео женщина говорит, что ехала на мотоцикле с бывшим супругом, на ней был белый шлем с наклеенной посередине изолентой кирпичного цвета. Кроме этого, женщина была подписана в «Одноклассниках» на «экстремистский» ресурс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».