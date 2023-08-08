В Гомеле пенсионерку задержали за мотошлем бело-красных цветов

В Гомеле пенсионерку задержали за мотошлем бело-красных цветов6
- 8.08.2023, 20:54
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На нее донесли «ябатьки».
В Гомеле силовики задержали пенсионерку, которая ехала на мотоцикле в шлеме «неправильного цвета». Как сообщает близкий к силовикам Telegram-канал, женщину задержали по наводке «ябатек».
На видео женщина говорит, что ехала на мотоцикле с бывшим супругом, на ней был белый шлем с наклеенной посередине изолентой кирпичного цвета. Кроме этого, женщина была подписана в «Одноклассниках» на «экстремистский» ресурс.