Встали на измену Telegram-канал «СерпомПо»

8.08.2023, 21:02

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Жара накрыла Москву.

Казалось, что сахарный Кремль, словно торт с башнями из суфле и кремовыми звездами, плавится на нещадно жгущем солнце. Одуревшая охрана стояла на воротах, кося сердитым глазом на туристов, с наслаждением поедающих мороженое.

Но в главном кремлевском кабинет царила прохлада. Едва слышный звук кондиционеров не мешал великому геополитику чертить на карте красные стрелки. За спиной стоял двойник и с интересом следил, заложив руки за спину.

В кабинет на негнущихся ногах вошел Песков, остолбенелый, словно школьный циркуль, упакованный в бархатную черную подкладку. Взгляд его был дик, отливая расплавленным оловом.

- Что там, Дима? – дружелюбно спросил великий геополитик, поднимая глаза (Двойник улучил момент и быстрым движением взял конфету «Красная Шапочка» из вазочки).

- Они встали на измену, – хрипло сказал Песков.

- Кто? – вздрогнул великий, сломав в руке карандаш (Двойник быстро развернул фантик и сунул за щеку шоколадную конфету)

- Симоньян и Киселев. Подали на регистрацию «Эхо Москвы». Готовят себе запасной аэродром. Выставят потом себя борцами. Позовут опять Венедиктова, Навальный будет выступать. Вы в Гаагу вместе со мной, а они «в дамки».

– «В мире шахмат пешка может выйти, если, конечно, тренируется, в ферзи!» - неожиданно запел двойник, слегка смазывая звуки непрожеванной конфетой.

Великий геополитик покосился на него.

– Знаешь, Дима. Ты там поинтересуйся, может, Сечин уже ЮКОС заново регистрирует? Если так, то дела обстоят неважно, закрутилось колесико назад. А «Эхо Москвы» ты у изменников забери. Поставь, кого-нибудь из наших. Мединского, к примеру. И не переживай, справимся. Кстати, крути себе дырку в пиджаке – орден за то, что вовремя предупредил.

Песков радостно кивнул и выскочил за дверь.

Великий геополитик двинулся к карте. Двойник, словно тень, следовал за ним.

Победивший очередную измену руководитель укоризненно посмотрел на двойника: «Слушай, Васильич, ты думаешь я не видел, как ты снова слопал конфету? Сколько можно? Какая по счету? Двадцатая? Ты же поправляешься от них, расползаешься. Опять будут говорить, что не я, когда ты к Эрдогану поедешь».

Двойник смущенно опустил голову. А когда великий геополитик, вздохнув, обернулся к карте, Васильич снова стащил конфету.

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