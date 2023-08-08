закрыть
8 августа 2023, вторник, 22:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Названо точное время отхода ко сну для улучшения здоровья

1
  • 8.08.2023, 21:10
  • 5,856
Названо точное время отхода ко сну для улучшения здоровья

Это поможет снизить риск инфаркта.

Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) установили лучшее время для отхода ко сну для снижения рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были представлены в журнале European Heart Journal.

Специалисты проанализировали данные более 100 тыс. участников. Информация содержала привычки добровольцев касательно времени отхода ко сну и состояние их сердечно-сосудистой системы.

Как оказалось, у тех, кто ложился спать в период между 10 и 11 часами вечера, наблюдался наименьший риск инфаркта, инсульта и других проблем с сердцем. У тех, кто ложился спать после полуночи, риск был на 25% выше, и на 24% выше у тех, кто засыпал раньше 22:00. Причем на женщин время отхода ко сну влияло больше, чем на мужчин.

По словам ученых, проблемы с сердечно-сосудистой системой входят в тройку самых частых причин летального исхода во всем мире. Часто состояние пациентов с такими заболеваниями отягощается ожирением, диабетом и нездоровым образом жизни. Поэтому, по словам врачей, важно найти способы снижения риска смерти от этих недугов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, слушайте «Валенки»
Лукашенко, слушайте «Валенки» Ирина Халип
Новый мятеж в РФ не за горами
Новый мятеж в РФ не за горами Леонид Невзлин
В сытую Москву пришла война
В сытую Москву пришла война Ян Валетов
Солидарность как встроенная утилита
Солидарность как встроенная утилита Ирина Халип