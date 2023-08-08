Названо точное время отхода ко сну для улучшения здоровья 1 8.08.2023, 21:10

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Это поможет снизить риск инфаркта.

Ученые из Эксетерского университета (Великобритания) установили лучшее время для отхода ко сну для снижения рисков смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были представлены в журнале European Heart Journal.

Специалисты проанализировали данные более 100 тыс. участников. Информация содержала привычки добровольцев касательно времени отхода ко сну и состояние их сердечно-сосудистой системы.

Как оказалось, у тех, кто ложился спать в период между 10 и 11 часами вечера, наблюдался наименьший риск инфаркта, инсульта и других проблем с сердцем. У тех, кто ложился спать после полуночи, риск был на 25% выше, и на 24% выше у тех, кто засыпал раньше 22:00. Причем на женщин время отхода ко сну влияло больше, чем на мужчин.

По словам ученых, проблемы с сердечно-сосудистой системой входят в тройку самых частых причин летального исхода во всем мире. Часто состояние пациентов с такими заболеваниями отягощается ожирением, диабетом и нездоровым образом жизни. Поэтому, по словам врачей, важно найти способы снижения риска смерти от этих недугов.

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