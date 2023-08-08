WSJ: Контрнаступление ВСУ получило новый импульс 2 8.08.2023, 21:14

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Украинские бойцы отбили российские позиции, до которых они с трудом добирались.

После нескольких недель незначительного прогресса кассетные боеприпасы американского производства дали новый импульс украинской кампании по возвращению территории, захваченной Россией.

Украинские военные говорят, что они использовали кассетные боеприпасы для поражения скоплений российской пехоты, групп транспортных средств и других целей, расчищая путь для наступательных операций. Об этом пишет The Wall Street.

Издание отмечает, что украинское контрнаступление было затруднено из-за масштабных минных полей и превосходящей авиации россиян, что препятствовало усилиям ВСУ по использованию западных танков и бронетранспортеров для достижения и прорыва позиций укрепившихся сил российских оккупантов.

Хотя кассетные бомбы сами по себе не изменят баланс сил на поле боя в пользу Украины, солдаты говорят, что они помогли им отбить российские позиции, до которых они с трудом добирались, отмечает WSJ.

Боеприпасы сочетались с изменением тактики, что позволило украинским войскам в некоторых местах продвинуться в пределах досягаемости основных российских оборонительных рубежей. Этот прогресс привел к значительным потерям.

«Кассетные бомбы - это хорошо. Они эффективны. Но русские глубоко закопались и быстро учатся», - сказал капитан Анатолий Харченко, командир разведывательной роты.

Харченко добавил, что российские траншеи могут быть глубиной чуть более 2 метров, и что русские приспосабливаются, рассредоточивая свои войска, чтобы избежать больших потерь.

Недавние бои в районе села Роботино к юго-востоку от Запорожья продемонстрировали эффективность нового оружия в арсенале Украины, пишет WSJ. Так, в конце июля к востоку от села против российских захватчиков были применены кассетные бомбы, после чего на российских радиоканалах был слышен воцарившийся хаос.

«Они кричали: «У нас много раненых». Нам нужно эвакуироваться. Мы отступаем», - сказал украинский военный. По словам солдат, взвод двинулся вперед, чтобы захватить российские позиции.

Издание пишет, что Украина до сих пор не дошла до самой грозной российской обороны, череды траншей, танковых ловушек и других заграждений. Военные эксперты говорят, что Украине, скорее всего, потребуются танки Leopard 2 и другая бронетехника, предоставленная Западом, чтобы прорваться через эти рубежи.

«Чтобы сохранить ту технику, которую в начале июня они теряли на минных полях, украинские военные изменили тактику. Теперь пехота, усиленная резервами, вызванными из других подразделений, ведет наступление через минные поля пешком», - пишет WSJ.

По словам солдат, в связи со стратегическими изменениями украинские силы теперь считают, что у них есть шанс на прорыв.

Кассетные боеприпасы также помогли украинских войскам выбить российских оккупантов с другой позиции - ВСУ нанесли ими удар по лесополосе, прикрывающей российские силы, после чего штурм оказался успешным для наших защитников.

«С кассетными бомбами вы выстреливаете три раза, и деревья полностью рушатся», - сказал 33-летний пехотинец Александр, добавив, что после кассетной атаки было меньше огня по его взводу. По его словам, поскольку боеприпасы наносят урон на большой площади, им не нужно быть настолько точными, чтобы быть эффективными. «Даже если вы немного промахнетесь, это все равно сработает», - отметил украинский военный.

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